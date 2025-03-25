Школы и детсады ДНР впервые за несколько лет переходят на очное обучение и полный рабочий день

Фото: Максим Платонов

С 31 марта школы и детские сады в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь начнут работать в очном формате и полный рабочий день. Это решение стало возможным благодаря улучшению ситуации в регионе, сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.

Глава ДНР Денис Пушилин планирует проверить готовность к переходу на очное обучение в детском саду №393 Киевского района Донецка, который ранее находился под обстрелами.

— Сейчас оперативная обстановка позволяет детскому учреждению снова работать очно, — подчеркнули в пресс-службе.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В общей сложности с 31 марта к полному рабочему дню вернутся 19 школ и 16 детских садов, расположенных в Донецке, Макеевке, Волновахе и Ясиноватой. В Ясиноватой также планируется вернуть к полноценной работе все образовательные учреждения, которые были закрыты из-за обстрелов. Некоторые из них не работали с 2020 года, когда были введены ковидные ограничения.



— Такое решение позволит ребятам полноценно включиться в образовательный процесс и будет способствовать активному присоединению школ и детсадов региона к единому образовательному пространству страны, — подчеркнул важность шага министр просвещения.



На данный момент в ДНР уже организовано очное обучение в 474 школах из 587 и в 428 детских садах из 565, а также в 65 колледжах и техникумах из 84.

Анастасия Фартыгина