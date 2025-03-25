Ильсур Хадиуллин: в 2025 году ЕГЭ для абитуриентов будет более строгим

Фото: Роман Хасаев

В 2025 году абитуриенты, желающие поступить на инженерные специальности, должны будут сдавать профильные предметы, такие как химия или физика, вместо обществознания. Об этом сообщил министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин на брифинге.

Согласно новым правилам, обязательным предметом останется русский язык, а второй предмет будет зависеть от выбранной специальности.

— Если ты хочешь стать химиком, значит, должен знать химию. Если хочешь стать физиком, ты должен знать физику, — подчеркнул министр.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Кроме того, минимальные проходные баллы по некоторым предметам увеличились: для математики и истории теперь нужно набрать не менее 40 баллов, а для получения аттестата по русскому языку — 24 балла, по профильной математике — 27.

Накануне Госдума приняла поправки о расширении эксперимента по проведению ОГЭ только по двум предметам — русскому языку и математике. Согласно доработанной норме, предлагается включить в проект еще семь регионов: Нижегородскую область, Краснодарский край, Липецкую и Саратовскую области, Ямало-Ненецкий автономный округ, а также Камчатку и Кузбасс.

Анастасия Фартыгина