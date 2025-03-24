В Казани создадут общественную жилищную комиссию
В Казани создадут общественную жилищную комиссию, которая будет уполномочена рассматривать заявления граждан об обмене муниципальными жилыми помещениями. Соответствующий законопроект в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.
Согласно проекту, председателем комиссии назначен зампредседателя Комитета жилищно-коммунального хозяйства исполкома Казани Ринат Закиров. Зампредседателя комиссии станет начальник отдела по учету жилищного фонда Комитета ЖКХ исполкома Казани Аделя Закирова.
В Татарстане в 2025 году на обновление коммунальных сетей в городских поселениях будет направлено 11 млрд рублей.
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