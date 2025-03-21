В России стартует досрочный этап ЕГЭ-2025

Фото: Максим Платонов

Сегодня, 21 марта, в России начинается кампания ЕГЭ-2025 с досрочного периода ЕГЭ. Он продлится до 21 апреля, после чего основной этап пройдет с 23 мая по 23 июля, включая дни для пересдачи 3 и 4 июля. В сентябре также запланирован дополнительный этап для пересдачи обязательных предметов. Об этом сообщили в «Российской газете».

В досрочном этапе примут участие 2307 человек, которые будут сдавать экзамены в 130 пунктах по всей стране. Досрочно экзамены могут сдавать только определенные категории школьников, такие как участники спортивных соревнований, олимпиад, а также те, кто находится на стационарном лечении.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее выпускники прошлых лет могли сдавать экзамены без ограничений, но теперь им нужно иметь уважительную причину и документальное подтверждение.

Первый экзамен пройдет по географии и литературе, а затем последуют другие предметы, включая русский язык, математику, биологию и физику. В этом году в каждом пункте проведения экзамена будут присутствовать родители, которые будут следить за процессом допуска участников и обеспечивать соблюдение правил.

Напомним, что весенние каникулы в школах Татарстана начнутся 22 марта и продлятся до 31 марта включительно. Об этом сообщило Министерство образования и науки республики. С 1 апреля у школьников начнется последняя, четвертая четверть учебного года.

Анастасия Фартыгина