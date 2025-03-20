Весенние каникулы для школьников Татарстана начнутся 22 марта

Фото: Максим Платонов

Весенние каникулы в школах Татарстана начнутся 22 марта и продлятся до 31 марта включительно. Об этом сообщило Министерство образования и науки республики.

С 1 апреля у школьников начнется последняя, четвертая четверть учебного года.

Также в ведомстве напомнили, что летние каникулы должны длиться не менее 8 недель, а последние звонки в школах Татарстана пройдут 24 мая, выпускные — 28 июня.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, что Рособрнадзор и Минпросвещения России утвердили даты сдачи ЕГЭ в 2025 году. Основной экзаменационный период пройдет с 23 мая до 11 июня. Досрочный период проведения экзаменов начнется 21 марта и продлится до 11 апреля. Он предназначен для выпускников, которые хотят сдать экзамены заранее и получить результаты быстрее, чтобы подготовиться к пересдаче или поступлению в вуз.

Анастасия Фартыгина