Министр образования Татарстана и депутаты Госсовета сдали ЕГЭ по математике

Фото: Динар Фатыхов

Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин, депутаты Госсовета Татарстана Расим Баксиков и Данис Зарипов, а также другие известные лица приняли участие в акции «День сдачи ЕГЭ родителями». Мероприятие прошло в многопрофильном лицее №188 «Бионика» в Казани.

Участники акции сдавали ЕГЭ по математике базового уровня. Среди желающих проверить свои знания также были начальник Управления образования Казани Ирек Ризванов и народная артистка России и Татарстана Венера Ганиева. Акция направлена на ознакомление родителей с процедурой проведения экзамена и помощь в снижении психологического напряжения у выпускников.

«Школьники занимались математикой с 1-го по 11-й класс, показывали хорошие результаты. Но одно дело — знать предмет, а другое — прийти в пункт проведения экзамена и преодолеть психологический барьер», — отметил Ильсур Хадиуллин. Он сказал, что успешная сдача ЕГЭ возможна при правильной подготовке.

По словам Ирека Ризванова, в этом году 6 тысяч одиннадцатиклассников окончат школы Казани, а 15 тысяч выпускников завершат обучение в девятых классах. Среди популярных предметов для сдачи остаются профильная математика, обществознание и информатика.



В рамках акции родители прошли предэкзаменационный контроль, заполнили бланки и ознакомились с процедурой проведения ЕГЭ. Для участников разработаны сокращенные варианты экзаменационных работ, рассчитанные на час.

Акция «День сдачи ЕГЭ родителями» проводится в девятый раз. На сегодняшний день в ней приняли участие более 500 родителей из 11 районов Татарстана.

Напомним, что Рособрнадзор не считает целесообразным увеличение времени на сдачу ЕГЭ.



Матвей Гавриков