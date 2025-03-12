Рособрнадзор не видит необходимости в увеличении времени на ЕГЭ

Фото: Максим Платонов

Рособрнадзор не считает целесообразным увеличение времени на сдачу ЕГЭ, пишет «Интерфакс». По мнению специалистов, это не повлияет на успешность сдачи экзаменов, а жалоб на нехватку времени от выпускников не поступало.

Ранее депутаты от партии «Новые люди» Владислав Даванков и Сардана Авксентьева обратились к главе Рособрнадзора с предложением увеличить время на ЕГЭ по математике профильного уровня и физике до 4,5—5 часов.

— Увеличение времени никак не поможет участникам экзамена, не владеющим навыками решения задач, требующих сложных расчетов, — отметили в Рособрнадзоре. Ведомство подчеркнуло, что анализ экспертного сообщества и результаты ЕГЭ за многие годы показывают, что отведенного времени достаточно для успешной сдачи экзамена.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В Рособрнадзоре также сообщили, что официальные обращения от указанных депутатов Госдумы в ведомство пока не поступали.

Рената Валеева