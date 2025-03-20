Скончался петербургский поэт и драматург Вадим Жук

Фото: Динар Фатыхов

В Суздале на 79-м году жизни скончался известный поэт и драматург Вадим Жук. Об этом сообщила журналистка Лариса Малюкова в своем телеграм-канале.

По информацию, Жук скончался во время фестиваля анимации «Суздальфест», где должен был вести церемонию. В последний момент его заменили, и по словам Малюковой, он сказал: «Не представляешь, как мне больно смотреть на это веселье».

Вадим Жук родился в Ленинграде в 1947 году и окончил театроведческий факультет ЛГИТМиКа. Он работал с театральными коллективами в Сибири и снимался в фильмах известных режиссеров, таких как Александр Сокуров и Игорь Масленников.

Жук также был художественным руководителем театра-студии «Четвертая стена», а его спектакли показывали по Центральному телевидению. В сотрудничестве с Михаилом Жванецким он вел телепередачу «Простые вещи» и создавал сатирические куплеты. Кроме того, Жук написал либретто для мюзиклов, оперетт и сценарии к мультфильмам. Его вклад в искусство оставит неизгладимый след.

Анастасия Фартыгина