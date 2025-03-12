Песков: переподготовка специалистов невостребованных профессий вредит экономике

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости избегать переподготовки специалистов по менее востребованным профессиям, подчеркнув, что это негативно влияет на экономику. Комментарий прозвучал в ответ на вопрос журналистов о возможном сокращении приема в столичные вузы, пишет ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация о предложении председателя Совфеда Валентины Матвиенко сократить прием в университеты Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, которая отметила перепроизводство специалистов по неактуальным направлениям.

— Ведутся обсуждения в Минобре, но бесспорно, что перепроизводство и последующая переподготовка специалистов по менее востребованным профессиям пагубны для экономики. Этого нужно избегать, — заявил Песков.

Рената Валеева