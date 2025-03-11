Президент России поручил разработать программы магистратуры по исторической памяти

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству проработать создание образовательных программ по исторической памяти на уровне магистратуры и дополнительного профессионального образования. Мероприятия должны быть проведены совместно с Национальным центром исторической памяти и фондом «Талант и успех».



Первый доклад о ходе работы необходимо будет предоставить до 31 августа текущего года с последующими отчетами каждые полгода.

Реальное время / realnoevremya.ru

Поручение было дано по итогам заседания Российского организационного комитета «Победа». Работа над проектом будет включать проработку содержания программ, определение формата обучения и разработку методических материалов.



Согласно заявленной информации, реализация программ предполагается на базе Научно-технологического университета «Сириус».

Матвей Гавриков