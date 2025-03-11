Президент России поручил разработать программы магистратуры по исторической памяти
Президент России Владимир Путин дал поручение правительству проработать создание образовательных программ по исторической памяти на уровне магистратуры и дополнительного профессионального образования. Мероприятия должны быть проведены совместно с Национальным центром исторической памяти и фондом «Талант и успех».
Первый доклад о ходе работы необходимо будет предоставить до 31 августа текущего года с последующими отчетами каждые полгода.
Поручение было дано по итогам заседания Российского организационного комитета «Победа». Работа над проектом будет включать проработку содержания программ, определение формата обучения и разработку методических материалов.
Согласно заявленной информации, реализация программ предполагается на базе Научно-технологического университета «Сириус».
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