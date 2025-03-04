Форвард «Рубина» Даку выразил надежду на победу команды в Кубке России
Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку считает, что казанская команда способна побороться за победу в Кубке России. Албанский футболист выразил надежду на победу в турнире.
«Рубин» продолжает борьбу в Кубке России, выступая в Пути регионов.
— Мы продолжаем выступать в Кубке России. И я надеюсь, что мы продолжим борьбу в нем. Почему бы не выйти в финал! Почему бы не выиграть трофей! Почему нет! Если мы сможем этого добиться, это будет чудесный сезон для нас. Надеюсь, мы этого добьемся. Наша команда достойна этого, — приводит слова Даку клубная пресс-служба.
В рамках Кубка России по футболу «Рубин» сыграет 12 марта в Екатеринбурге с «Уралом». В случае поражения команда Рашида Рахимова вылетит из розыгрыша турнира.
Даку в текущем сезоне забил девять голов в 20 матчах Премьер-лиги и Кубка России. Контракт нападающего с казанским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
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