Форвард «Рубина» Даку выразил надежду на победу команды в Кубке России

Фото: Динар Фатыхов

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку считает, что казанская команда способна побороться за победу в Кубке России. Албанский футболист выразил надежду на победу в турнире.

«Рубин» продолжает борьбу в Кубке России, выступая в Пути регионов.

— Мы продолжаем выступать в Кубке России. И я надеюсь, что мы продолжим борьбу в нем. Почему бы не выйти в финал! Почему бы не выиграть трофей! Почему нет! Если мы сможем этого добиться, это будет чудесный сезон для нас. Надеюсь, мы этого добьемся. Наша команда достойна этого, — приводит слова Даку клубная пресс-служба.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В рамках Кубка России по футболу «Рубин» сыграет 12 марта в Екатеринбурге с «Уралом». В случае поражения команда Рашида Рахимова вылетит из розыгрыша турнира.

Даку в текущем сезоне забил девять голов в 20 матчах Премьер-лиги и Кубка России. Контракт нападающего с казанским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Зульфат Шафигуллин