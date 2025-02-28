Путин подписал закон о ратификации договора с Белоруссией о безопасности

Фото: Михаил Захаров

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора с Белоруссией, который касается гарантий безопасности в рамках Союзного государства. Договор подразумевает поддержку стран друг друга всеми согласованными и допустимыми международным правом способами в случае угрозы безопасности. Соответствующий документ опубликовали на сайте правовых актов.

Согласно договору, вооруженное нападение на одну из стран будет рассматриваться как агрессия против всего Союзного государства, и страны обязуются принимать ответные меры с использованием всех доступных ресурсов.

Кроме того, в договоре оговаривается роль ядерного оружия России как фактора предотвращения конфликтов и средства сдерживания, применяемого в крайних ситуациях. Документ также регулирует порядок применения ядерного оружия России в защиту Белоруссии в случае агрессии или критической угрозы ее суверенитету.

Анастасия Фартыгина