На участие в программе «Батырлар. Герои Татарстана» подали 641 заявку
На программу «Батырлар. Герои Татарстана», предназначенную для участников СВО, подали 641 заявку. Набор продолжится до 30 марта. Об этом рассказал директор Высшей школы государственного и муниципального управления КФУ, руководитель базовой площадки реализации программы Игорь Привалов.
Как сообщает пресс-служба мэрии Казани, отбор проходит в три этапа. Сначала желающим необходимо заполнить онлайн-анкету на сайте «Россия — страна возможностей» и написать эссе. С 2 по 4 апреля в формате онлайн-тестирования оценят управленческий потенциал участников. С 21 апреля по 19 мая лучших кандидатов ждут очные собеседования. Итоги отбора объявят 16 июня на Общественном совете.
Программа «Батырлар. Герои Татарстана» рассчитана на 538 часов.
Участники изучат четыре очных модуля:
- государственная политика и системы государственного управления,
- экономика и финансы,
- региональное и муниципальное управление,
- современные технологии управления.
Кроме того, они пройдут стажировку в органах власти.
Цель программы — подготовка перспективных руководителей для замещения должностей в системе государственного и муниципального управления, а также в других сферах. Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал ветеранов и участников СВО активно участвовать в ней, чтобы раскрыть их управленческий потенциал и лидерские качества для дальнейшего развития Татарстана и России.
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