На участие в программе «Батырлар. Герои Татарстана» подали 641 заявку

Фото: Динар Фатыхов

На программу «Батырлар. Герои Татарстана», предназначенную для участников СВО, подали 641 заявку. Набор продолжится до 30 марта. Об этом рассказал директор Высшей школы государственного и муниципального управления КФУ, руководитель базовой площадки реализации программы Игорь Привалов.

Как сообщает пресс-служба мэрии Казани, отбор проходит в три этапа. Сначала желающим необходимо заполнить онлайн-анкету на сайте «Россия — страна возможностей» и написать эссе. С 2 по 4 апреля в формате онлайн-тестирования оценят управленческий потенциал участников. С 21 апреля по 19 мая лучших кандидатов ждут очные собеседования. Итоги отбора объявят 16 июня на Общественном совете.

Программа «Батырлар. Герои Татарстана» рассчитана на 538 часов.

Участники изучат четыре очных модуля:

государственная политика и системы государственного управления,

экономика и финансы,

региональное и муниципальное управление,

современные технологии управления.

Кроме того, они пройдут стажировку в органах власти.

Цель программы — подготовка перспективных руководителей для замещения должностей в системе государственного и муниципального управления, а также в других сферах. Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал ветеранов и участников СВО активно участвовать в ней, чтобы раскрыть их управленческий потенциал и лидерские качества для дальнейшего развития Татарстана и России.

Галия Гарифуллина