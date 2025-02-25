Россиян предупредили о новой схеме телефонных мошенников — они выдают себя за «юристов по назначению»

Фото: Мария Зверева

Россиян предупредили о новой схеме телефонных мошенников — они выдают себя за «юристов по назначению» и обещают помочь гражданам. Об этом сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

— Мошенники постоянно адаптируют и видоизменяют схемы. Один из приемов — подключение к обману «юриста по назначению», который обещает помочь гражданину в критической ситуации. Только за вчерашний день в подразделения полиции поступило по меньшей мере три заявления о действиях злоумышленников под личиной юристов или адвокатов, — цитирует сообщение РИА «Новости».

В ведомстве подчеркнули: юристы не дают «устные указания» без договора.

— Статья 25 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» указывает, что адвокатская деятельность осуществляется на основе соглашения между адвокатом и доверителем в форме договора гражданско-правового характера», — добавили в МВД.

Напомним, Россия намерена ввести обязательную маркировку звонков, сделанных через виртуальные телефонные станции. Мошенники нередко используют их, чтобы скрыть свое местоположение. Новая мера позволит лучше отслеживать и идентифицировать звонящих.

Галия Гарифуллина