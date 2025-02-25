Российское образование расширяет границы: ЕГЭ-2025 охватывает новые регионы

Фото: Динар Фатыхов

В 2025 году система Единого государственного экзамена в России шагнула за прежние границы, включив в себя новые территории. По инициативе федерального центра пункты приема ЕГЭ открылись в Херсонской (один пункт) и Запорожской (четыре пункта) областях, а также продолжили работу в ДНР и ЛНР.

Всего на данный момент зарегистрировано 2 608 участников. 1 200 человек из ЛНР, 912 человек из ДНР, 452 человека из Запорожской области, 44 человека из Херсонской.

Ученики, сдающие ЕГЭ, составляют всего 12% от общего числа выпускников, остальные будут сдавать вступительные экзамены для поступления в вузы. По словам Анзора Музаева, главы Рособрнадзора, связано это с тем, что выпускники учились по другим лекалам и будут просто не готовы сдавать ЕГЭ. Льготы по-прежнему распространяются только на новые территории.



Матвей Гавриков