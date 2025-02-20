В Казани на неделю частично перекроют улицу Аделя Кутуя

Фото: Мария Зверева

В Казани частично ограничат движение транспорта по улице Аделя Кутуя. Об этом сообщили в Комитете внешнего благоустройства Казани.

Такое решение принято в связи с перекладкой трасс водопровода на участке. Ограничения будут действовать с 21 по 28 февраля на участке от дома №71 до здания №93.

Напомним, на время чемпионата России по лыжным гонкам в Казани планируют ограничить парковку и движение по Ново-Давликеевской улице (въезд и выезд в спортивный центр «Динамо»). Эти меры будут действовать с 6 утра 28 февраля до 6 вечера 9 марта. В течение этого периода автомобили смогут проезжать только по специальным пропускам.

Галия Гарифуллина