В Казани на неделю частично перекроют улицу Аделя Кутуя
В Казани частично ограничат движение транспорта по улице Аделя Кутуя. Об этом сообщили в Комитете внешнего благоустройства Казани.
Такое решение принято в связи с перекладкой трасс водопровода на участке. Ограничения будут действовать с 21 по 28 февраля на участке от дома №71 до здания №93.
Напомним, на время чемпионата России по лыжным гонкам в Казани планируют ограничить парковку и движение по Ново-Давликеевской улице (въезд и выезд в спортивный центр «Динамо»). Эти меры будут действовать с 6 утра 28 февраля до 6 вечера 9 марта. В течение этого периода автомобили смогут проезжать только по специальным пропускам.
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