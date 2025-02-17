В Татарстане уточнят границы более 95 тыс. объектов недвижимости в 2025 году

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В 2025 году в Татарстане планируют провести комплексные кадастровые работы, в ходе которых будут уточнены границы свыше 95 тыс. объектов недвижимости. Об этом сообщили в пресс-службе Росреестра.

Эти работы охватят 150 кадастровых кварталов, включая Казань и 11 районов республики: Апастовский, Арский, Балтасинский и другие. Финансирование будет осуществляться за счет федерального бюджета.

Замруководителя Росреестра Татарстана Нияз Галиакбаров заявил, что за последние три года в рамках государственной программы «Национальная система пространственных данных» были бесплатно уточнены границы более 60 тыс. объектов недвижимости.

В этом году объем работ значительно увеличен, что позволит не только улучшить качество данных в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), но и сократить количество земельных споров.

Исполнителем комплексных кадастровых работ выступает филиал ППК «Роскадастр» по Татарстану. Директор филиала Ильнур Хисматуллин подчеркнул, что работы будут проводиться за счет государственных средств, что освободит граждан от расходов на межевание и услуги кадастровых инженеров.

Анастасия Фартыгина