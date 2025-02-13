В «Сириусе» полиция впервые в России начала патрулировать на электросамокатах

Фото: Динар Фатыхов

Сотрудники полиции на федеральной территории «Сириус» стали первыми в России, кто приступил к несению службы с использованием электросамокатов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

По словам Волк, это пилотный проект, призванный повысить мобильность полицейских и оперативность их реагирования. Электросамокаты, благодаря своей компактности и маневренности, позволят быстрее перемещаться по узким улицам и в условиях загруженного трафика, чем на автомобилях.

Полицейские, задействованные в проекте, прошли специальное обучение безопасному вождению и проверку знаний ПДД и правил эксплуатации СИМ.

Ирина Волк отметила, что в случае успеха пилотный проект может быть распространен и в других регионах России.

Внедрение верификации пользователей арендованных электросамокатов через портал «Госуслуги» может распространиться на всю Россию. Об этом заявил сенатор Артем Шейкин.



Рената Валеева