Верификация пользователей электросамокатов через «Госуслуги» может стать общероссийской
Внедрение верификации пользователей арендованных электросамокатов через портал «Госуслуги» может распространиться на всю Россию. Об этом заявил сенатор Артем Шейкин, пишет ТАСС. По его словам, успешная реализация пилотного проекта в Москве, где верификация осуществляется через mos.ru, станет основанием для расширения практики на федеральный уровень.
— Пилотный проект в Москве, использующий mos.ru для верификации, — это хороший способ оценить эффективность подобной системы. Если результаты окажутся положительными, мы рассмотрим возможность интеграции с «Госуслугами» для применения по всей стране, — отметил он.
Сенатор подчеркнул, что такая система поможет бороться с анонимным использованием самокатов, снизить количество нарушений ПДД и усилить контроль. Однако он также обратил внимание на необходимость тщательной проработки технических аспектов и готовности регионов к внедрению новой системы. Это потребует сотрудничества с операторами электросамокатов, региональными властями и экспертами в области безопасности дорожного движения.
В Москве, как сообщается в телеграм-канале Департамента транспорта, новый сезон проката электросамокатов стартует с обязательной верификацией личности через mos.ru, требующей полной учетной записи. Данная мера направлена прежде всего на предотвращение доступа к сервису несовершеннолетних. Успех московского пилотного проекта определит перспективы внедрения подобной системы на всей территории страны.
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