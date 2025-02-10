Верификация пользователей электросамокатов через «Госуслуги» может стать общероссийской

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Внедрение верификации пользователей арендованных электросамокатов через портал «Госуслуги» может распространиться на всю Россию. Об этом заявил сенатор Артем Шейкин, пишет ТАСС. По его словам, успешная реализация пилотного проекта в Москве, где верификация осуществляется через mos.ru, станет основанием для расширения практики на федеральный уровень.

— Пилотный проект в Москве, использующий mos.ru для верификации, — это хороший способ оценить эффективность подобной системы. Если результаты окажутся положительными, мы рассмотрим возможность интеграции с «Госуслугами» для применения по всей стране, — отметил он.

Сенатор подчеркнул, что такая система поможет бороться с анонимным использованием самокатов, снизить количество нарушений ПДД и усилить контроль. Однако он также обратил внимание на необходимость тщательной проработки технических аспектов и готовности регионов к внедрению новой системы. Это потребует сотрудничества с операторами электросамокатов, региональными властями и экспертами в области безопасности дорожного движения.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В Москве, как сообщается в телеграм-канале Департамента транспорта, новый сезон проката электросамокатов стартует с обязательной верификацией личности через mos.ru, требующей полной учетной записи. Данная мера направлена прежде всего на предотвращение доступа к сервису несовершеннолетних. Успех московского пилотного проекта определит перспективы внедрения подобной системы на всей территории страны.

Рената Валеева