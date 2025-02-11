Мишустин поручил подготовить 3 тыс. специалистов для сохранения культурного наследия
Премьер-министр России Михаил Мишустин на стратегической сессии поручил министерствам разработать программу по сохранению объектов культурного наследия. Программа будет рассчитана на следующие два десятилетия и должна включать ряд ключевых инициатив.
К 1 июня 2026 года Минкульт в сотрудничестве с регионами должен завершить инвентаризацию культурных объектов, находящихся в неудовлетворительном состоянии и включенных в государственный реестр. Также министерство должно установить нормативы затрат на работы по реставрации и сохранению этих объектов.
Одним из направлений программы станет привлечение частного бизнеса к сохранению памятников культуры. Для этого до 1 июля 2025 года будет подготовлена нормативная база для создания информационной платформы, которая будет оказывать поддержку инвесторам.
К 2030 году Минкульту предстоит подготовить 3 тыс. специалистов в области охраны культурного наследия, что подчеркивает важность кадрового обеспечения в данной сфере.
Напомним, что Минкульт создаст комиссию для формирования общедоступного перечня музыкальных произведений, прославляющих подвиги советского народа в Великой Отечественной войне.
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