Рособрнадзор привлечет родителей к контролю на ЕГЭ
Рособрнадзор планирует привлечь родительские сообщества к контролю за процедурой допуска участников к ЕГЭ и их проходом через рамки металлодетекторов. Об этом сообщил глава ведомства Анзор Музаев, пишет РИА «Новости».
— Музаев рассказал о планах организовать присутствие представителей родительского сообщества при допуске участников экзаменов в ППЭ и их проходе через рамки металлодетекторов, — цитирует главу ведомства его пресс-служба.
Данная инициатива обсуждалась на заседании Комитета по просвещению Госдумы, посвященном мероприятиям по контролю за проведением ЕГЭ.
Ранее в Госдуме Комитет по просвещению одобрил законопроект, который предполагает обязательную сдачу ОГЭ только по двум предметам: русскому языку и математике.
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