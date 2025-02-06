Госдума одобрила законопроект о сдаче ОГЭ только по русскому языку и математике
В Госдуме России профильный комитет по просвещению одобрил законопроект, который предполагает обязательную сдачу ОГЭ (основного государственного экзамена) только по двум предметам: русскому языку и математике. Об этом сообщили в ТАСС.
Данный проект направлен на упрощение экзаменационной системы для учащихся, завершивших 9-й класс. Теперь студенты смогут сосредоточиться лишь на этих двух предметах, что, по мнению авторов инициативы, снизит нагрузку на школьников.
Напомним, что Минпросвещения России утвердило минимальные баллы для ЕГЭ на 2025/26 учебный год, необходимые для поступления в образовательные организации, подведомственные министерству.
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