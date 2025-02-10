«Салоны работали по трем адресам»: в Казани опера БЭП арестовали за организацию незаконных игр

В Казани опера БЭП арестовали за организацию незаконных игр, вину он отрицает

Фото: Ирина Плотникова

Как стало известно «Реальному времени», старший оперуполномоченный МВД Татарстана из управления по экономической безопасности и противодействию коррупции стал фигурантом дела об организации игорного бизнеса. Вместе с 35-летним Тимуром Хаматзяновым задержали еще троих — управляющего, охранника и администратора подпольных салонов.

По версии следствия, с ноября 2024 года по февраль 2025-го подпольные салоны, где была организована игра, работали по трем казанским адресам — на улице Космонавтов и двух домах на Бигичева. Силовики обнаружили и изъяли игорное оборудование и программы, использование которых в РФ разрешено лишь в специально отведенных игорных зонах.

Уголовное дело было возбуждено 5 февраля в следственном отделе по Советскому району Казани, после чего начались задержания. За Хаматзяновым, по данным источников «Реального времени», пришли 6-го, а на следующий день, в пятницу, Советский райсуд Казани отправил его в СИЗО по ходатайству следователя. Одним из доводов в пользу самой суровой меры пресечения стали связи оперативника в правоохранительных органах и его знания, позволяющие оказать противодействие коллегам-силовикам.

Ему уже предъявлены обвинения в превышении полномочий и организации азартных игр в составе группы. Вину в получении побочных доходов сотрудник МВД Тимур Хаматзянов не признает.

При этом для остальных фигурантов, вероятно, с учетом из позиции по обвинению, сотрудники СК просили более мягкую меру пресечения. Так, предполагаемого администратора подпольного «казино» Виолетту Денисову суд ограничил запретом определенных действий, а Ильясу Садыкову и Виталию Стародворскому, предполагаемым охраннику и управляющему, избрал домашний арест.

Как уточнили в МВД Татарстана, противоправных действий сотрудника были выявлены и пресечены оперативниками службы собственной безопасности министерства совместно с коллегами из регионального УФСБ. Их материалы и легли в основу уголовного дела.

«При подтверждении вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке», — подчеркнули в пресс-центре МВД республики.



