Кремль не подтвердил, но и не опроверг информацию о разговоре Трампа и Путина

Фото: Михаил Захаров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг сообщения о телефонном разговоре Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он заявил в комментарии ТАСС.

— Что можно сказать по этой новости: по мере того как администрация в Вашингтоне разворачивает свою работу, возникает много разных коммуникаций. И эти коммуникации ведутся по разным каналам. И конечно, на фоне множественности этих коммуникаций я лично могу чего-то не знать, быть не в курсе чего-то. Поэтому в данном случае я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть, — сказал Песков.

Ранее Дональд Трамп в интервью заявил, что провел телефонный разговор с Владимиром Путиным и обсудил ситуацию на Украине. Интервью было записано 7 февраля. Трамп отметил, что Путин обеспокоен гибелью людей в ходе конфликта.

Рената Валеева