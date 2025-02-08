Татарстан вошел в топ-10 регионов с самыми низкими ценами на продукты для чак-чака

Фото: Динар Фатыхов

Индекс стоимости приготовления чак-чака в Татарстане составил 291 рубль. Так, республика вошла в топ-10 регионов с самыми низкими ценами на ингредиенты блюда, сообщает bankiros.ru.

Самые дешевые продукты для чак-чака можно купить в Мордовии и Башкортостане — там цена достигает 283 и 284 рублей соответственно. Стоимость от 286 до 294 рублей фиксируется в Волгоградской, Ульяновской, Нижегородской, Пензенской, Липецкой и Самарской областях и Удмуртии.

Самые дорогие ингредиенты продаются на Чукотке — 458 рублей. На втором месте Камчатский край — 399 рублей.

В среднем по России средняя стоимость продуктов для чак-чака составляет 312 рублей. Дороже всего обойдется литр подсолнечного масла (146 рублей) и 300 граммов меда (100 рублей).

Напомним, для встречи гостей на XVI саммите БРИКС в Казани подготовили 65 порций чак-чака общим весом 130 килограммов.

Елизавета Пуншева