В компании, которая строила Вознесенский тракт в Казани, сменился владелец
В казанской дорожно-строительной компании «Волга Автодор» сменился владелец. Вместо Галины Рыжаковой ее учредителем стал Руслан Хайруллин, который в других бизнесах не числится.
В ходе строительства Вознесенского тракта в 2022 году, еще при Рыжаковой, «Волга Автодор» заработал почти 22 млрд рублей. Тем самым обогнал своего «двойника» — компанию Андрея Черкасина, которая годом ранее на той же дороге получила 15 млрд. Кроме схожего названия, основных заказчиков и объектов, формально эти два предприятия ничего не связывает.
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