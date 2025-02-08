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В компании, которая строила Вознесенский тракт в Казани, сменился владелец

19:19, 08.02.2025
В компании, которая строила Вознесенский тракт в Казани, сменился владелец
Фото: Артем Гафаров

В казанской дорожно-строительной компании «Волга Автодор» сменился владелец. Вместо Галины Рыжаковой ее учредителем стал Руслан Хайруллин, который в других бизнесах не числится.

В ходе строительства Вознесенского тракта в 2022 году, еще при Рыжаковой, «Волга Автодор» заработал почти 22 млрд рублей. Тем самым обогнал своего «двойника» — компанию Андрея Черкасина, которая годом ранее на той же дороге получила 15 млрд. Кроме схожего названия, основных заказчиков и объектов, формально эти два предприятия ничего не связывает.

Подробнее об этой и других новостях татарстанского бизнеса — в еженедельном обзоре «Реального времени».

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