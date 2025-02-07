В УНИКСе пожаловались на сложности с переводами денег иностранным баскетболистам

Фото: Мария Зверева

Выплата заработной платы иностранным баскетболистам остается одной из главных проблем для казанского УНИКСа из-за трудностей с банковскими переводами. Об этом заявил президент клуба Евгений Богачев в интервью ТАСС.

Заявление прозвучало после победы УНИКСа над пермской «Пармой» со счетом 93:92 в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, которая стала 15-й подряд для казанского клуба.

— У нас очень много травмированных — нам очень тяжело. Но главная проблема с переводами, оплатами иностранцам. Мы решаем, месяц-два — и надо искать другие варианты. Игроки, конечно, нервничают. Это не часто, но это есть. Не знаю, может быть, будут какие-то смягчения, — сказал Богачев, подчеркнув, что задержки выплат вызывают беспокойство у игроков.

УНИКС занимает первое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ с 26 победами и 5 поражениями.

Рената Валеева