Авиакомпания Татарстана откроет авиасообщение между Россией и Абхазией

Фото: Максим Платонов

Регулярное авиасообщение между Россией и Абхазией планируется открыть в мае 2025 года. Выполнять полеты в Сухум будет татарстанская авиакомпания «ЮВТ Аэро». Об этом сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт, передает ТАСС.

— Мы рассчитываем, что в преддверии туристического сезона 2025 года мы откроем регулярное авиационное сообщение. Для нас очень важно иметь транспортное сообщение с соседней Республикой Абхазия, — заявил Старовойт на встрече с политическим деятелем Абхазии Бадрой Гунбой. Тестовый полет в восстановленный аэропорт Сухум запланирован на 7 февраля.

По словам министра, интерес к полетам в Абхазию проявили как минимум еще две российские авиакомпании.

Напомним, Минтранс России ведет переговоры о запуске прямых авиарейсов с Бразилией, Малайзией и Пакистаном.

— Здесь мы тоже анализируем ситуацию, постоянно ведем диалог. Конечно, мы заинтересованы в участии в этих переговорах и представителей турбизнеса, — заявил Старовойт.

Рената Валеева