Аргентина объявила о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения
Президент Аргентины Хавьер Милей распорядился о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), следуя примеру США. Об этом сообщили в ТАСС.
Официальный представитель президента, Мануэль Адорни, заявил, что данное решение связано с недовольством по поводу управления системой здравоохранения ВОЗ, особенно в условиях пандемии.
Милей поручил министру иностранных дел прекратить участие Аргентины в организации, подчеркнув, что страна не получает финансирования от ВОЗ и выход не повлияет на качество медицинских услуг. Адорни уточнил, что Аргентина не позволит международной организации вмешиваться в ее суверенитет и здоровье граждан.
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