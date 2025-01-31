Казанский журналист Сергей Кощеев отозвал ходатайство о прекращении дела в связи с травмой на СВО

Фото: Михаил Захаров

Сегодня в Вахитовском суде Казани журналист Сергей Кощеев заявил, что больше не поддерживает ходатайство о прекращении своего дела в связи с получением военной травмы и просит рассмотреть свое уголовное дело по существу, — передает с заседания журналист «Реального времени».

О таком решении он сообщил после того, как выяснилось — ожидаемые судом документы так и не поступили. Со ссылкой на внутриведомственный приказ Минобороны РФ, из военкомата Приволжского и Вахитовского района в адрес защиты и суда пришел ответ — инициировать вопрос о прекращении преследования ставшего инвалидом бойца может лишь командир его части.

После выступления Кощеева судья Артем Идрисов уточнил, с чем связано его решение. И услышал — на 50% оно связано с затягиванием процедуры и с тем, что вопрос о прекращении не могут рассмотреть уже третий месяц. «На 50% — с желанием провести полное и всеобъемлющее расследование по существу под вашим председательством», — пояснил журналист.

В итоге в процессе был объявлен перерыв.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Претензии силовиков в адрес журналиста касаются проекта «Проверенный бизнес». Он был запущен по инициативе бывшего министра экономики РТ — ныне главы Мордовии Артема Здунова и финансировался через Фонд поддержки предпринимательства Татарстана.

При этом в ходе первого процесса Приволжский суд Казани после допроса свидетелей посчитал нужным вернуть материалы дела в прокуратуру. И с этим решением согласились суды еще двух инстанций, указав на неконкретность и противоречивость обвинения по делу на 14 млн рублей, из которого следует — консультации предпринимателей экспертами из числа бывших сотрудников Роспотребнадзора, налоговой, МЧС и иных надзорных ведомств осуществлялись. Но по версии силовиков, в отчеты попали несколько организаций, руководители которых заявили — консультаций не было. При этом все выделенные деньги на проект, включавший и несколько тысяч консультаций, работу сайта с регулярным обновлением контента, силовики считают похищенными.

В ходе разбирательства по этому делу в Приволжском суде был обнародован факт переработки экспертов — они учили защищаться от проверяющих и предпринимателей, обращавшихся из других регионов РФ, и самозанятых. Тогда как по условиям проекта оплачивались лишь консультации предпринимателей из Татарстана, и самозанятые в договора и отчеты не включались.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

После возврата дела в СК оно вернулось в Приволжский райсуд к тому же судье, но в этот раз было принято решение о необходимости изменить подсудность. В итоге материалы оказались в Вахитовском суде, но к старту заседания Кощеев успел уйти на СВО. В Казань он вернулся через несколько месяцев после травмы и долгого лечения в госпиталях — на фронте ему оторвало руку.

В трудовой книжке Сергея Кощеева значатся 10 казанских и федеральных изданий из числа печатных и электронных СМИ, начиная с редакций «АИФа» и «Коммерсанта» и заканчивая порталами «еТатар» и «Бизнес онлайн». В последнем он работал более 2,5 года, в том числе на позиции заместителя шеф-редактора, позднее был главредом «Реального времени».