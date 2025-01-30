Выдачи льготной ипотеки в России сократились в 1,5 раза

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Выдачи льготной ипотеки в России во второй половине 2024 года снизились в 1,5 раза по сравнению с первой половиной года, сообщили в РИА «Новости».

В целом за весь 2024 год россияне оформили ипотечные кредиты с государственной поддержкой на сумму 3,6 трлн рублей, что почти на четверть меньше, чем в предыдущем году (4,8 трлн рублей).

Центробанк сообщил, что снижение объемов выдачи ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) с господдержкой стало заметным в результате завершения массовой программы льготной ипотеки и ужесточения условий семейной ипотеки.

В январе 2025 года ожидается дальнейшее снижение объемов выдачи таких кредитов, что является характерным для начала года. По данным компании «ДОМ.РФ», за первые три недели января было выдано около 44 млрд рублей по льготным программам, что значительно ниже показателя аналогичного периода декабря (118 млрд рублей).

Кроме того, доля ипотечных жилищных кредитов в общем объеме выданных кредитов физическим лицам снизилась до 18,2% в 2024 году по сравнению с 29,8% в 2023 году.

Напомним, что в декабре 2024 года количество сделок с недвижимостью в Татарстане выросло на 20,7% по сравнению с ноябрем, при этом наибольшее увеличение отмечено в секторе нежилой недвижимости, где спрос увеличился на 51,4% — с 874 до 1,3 тыс. сделок.

Анастасия Фартыгина