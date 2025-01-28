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Путин посетил завод АвтоВАЗ в Тольятти для обсуждения развития автомобилестроения

18:15, 28.01.2025
Путин посетил завод АвтоВАЗ в Тольятти для обсуждения развития автомобилестроения
Фото: Михаил Захаров

Президент России Владимир Путин прибыл в Тольятти, где начал рабочую программу с посещения завода АвтоВАЗ. В ходе визита он сосредоточится на вопросах, касающихся российского автомобилестроения, и встретится с работниками предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что президент также проведет видеоконференцию, посвященную развитию беспилотной авиации. Закрытая часть мероприятия включает несколько докладов, в которых будут обсуждаться перспективы гражданских беспилотников и новые подходы к образованию в этой сфере.

В завершение своего визита Путин встретится с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым для дальнейшего обсуждения актуальных вопросов региона.

Анастасия Фартыгина

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