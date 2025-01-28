ГАИ опровергла слухи об аннулировании регистрации автомобилей по параллельному импорту

Фото: Динар Фатыхов

Госавтоинспекция МВД России опровергла информацию о массовом аннулировании регистрации автомобилей, ввезенных по параллельному импорту, из-за неуплаченного утилизационного сбора. Об этом сообщили в пресс-службе.

В ведомстве разъяснили, что основания для прекращения регистрации транспортных средств четко прописаны в законодательстве, в частности в Федеральном законе от 3 августа 2018 года №283-ФЗ. Изменение статуса электронного паспорта транспортного средства не является основанием для его аннулирования и не мешает эксплуатации уже зарегистрированного автомобиля.

Тем не менее Госавтоинспекция предупредила, что изменение статуса электронного паспорта может привести к отказу в проведении будущих регистрационных действий с данным автомобилем.

Вопросы, касающиеся недоплаты утилизационного сбора, должны решаться в рамках таможенного и гражданского законодательства, включая действия Федеральной службы судебных приставов.

Ведомство призвало проверять информацию из неофициальных источников и обращаться за разъяснениями на официальные ресурсы, чтобы избежать распространения недостоверной информации.

Анастасия Фартыгина