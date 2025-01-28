В Татарстане экс-начальник колонии и его зам предстанут перед судом за коррупцию

Фото: Максим Платонов

Бывшие высокопоставленные сотрудники ФКУ ИК-5 УФСИН России по Татарстану, подполковник внутренней службы Евгений Тихонов и майор Роман Чумаков, были арестованы и помещены в следственный изолятор по обвинению в коррупционных преступлениях.

По версии следствия, в период с 2022 по 2023 годы по указанию Тихонова и Чумакова один из осужденных за свой счет приобрел строительные материалы для ремонта колонии на сумму не менее 785 тыс. рублей. Для возмещения этих затрат обвиняемые заставили индивидуального предпринимателя, поставлявшего продукты питания в колонию, передавать осужденному часть своей прибыли.

Кроме того, в ходе расследования было выявлено, что начальник колонии и его заместитель принимали взятки от осужденных в виде мобильных телефонов и беспроводных наушников за оказание покровительства и совершение незаконных действий. Подробнее — в материале «Реального времени».