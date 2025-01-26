Володин прокомментировал новый законопроект о ГИА в 9-х классах

Фото: Максим Платонов

Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект об изменении правил проведения итоговой аттестации в девятых классах. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

Предлагается отменить сдачу ГИА по двум дополнительным предметам для выпускников, которые планируют продолжить обучение в техникумах или колледжах, оставив только экзамены по русскому языку и математике.

— В феврале в приоритетном порядке рассмотрим законопроект об изменении правил проведения в девятых классах итоговой аттестации (ГИА), — заявил Володин.

Пилотный проект по изменению порядка сдачи ГИА коснется пяти регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Ростовской и Тюменской областей, а также Республики Северная Осетия — Алания. Если он покажет свою эффективность, то в дальнейшем нововведение может быть распространено по всей стране.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Володин также отметил, что существующая система подготовки к ОГЭ и ЕГЭ часто приводит к тому, что дети концентрируются только на подготовке к экзаменам по конкретным предметам, в ущерб изучению других дисциплин. При этом он подчеркнул необходимость поощрять тех, кто добросовестно изучает всю школьную программу.

В связи с этим, спикер Госдумы вынес на обсуждение предложение учитывать средний балл аттестата при поступлении в вузы, чтобы абитуриенты, которые стремятся к знаниям по всем предметам, получали дополнительные баллы.

— Правильно было бы при поступлении в вуз учитывать средний балл по аттестату, чтобы те, кто хорошо учится, расширяет свой кругозор и стремится к знаниям по всем предметам, получали дополнительные баллы? — задал вопрос Володин.



Рената Валеева