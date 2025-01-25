Владимир Путин утвердил новые социальные меры поддержки семей в России

Фото: Михаил Захаров

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений, направленных на социальную поддержку семей, по итогам заседания Госсовета. Соответствующую информацию опубликовали на сайте Кремля.

Одной из ключевых инициатив является увеличение пособия по беременности и родам для студенток до уровня регионального прожиточного минимума, что должно быть реализовано до 15 апреля.

С 1 января 2025 года женщины, удостоенные звания «Мать-героиня» с 2022 года, получат соцгарантии, сопоставимые с теми, что предоставляются Героям Труда.

В России предусмотрели меры по повышению доступности (в том числе финансовой) групп продленного дня в общеобразовательных организациях для родителей.

Также власти улучшат качества перевозок в такси для семей с детьми, включая предложения по льготной стоимости для многодетных семей.

Президент поручил проработать вопрос о предоставлении авиакомпаниями 50%-ной скидки на перевозки для детей до 12 лет на внутренних и международных рейсах до 1 февраля.

Кроме того, до 1 декабря правительство должно представить предложения по увеличению размера маткапитала в зависимости от очередности рождения ребенка.

Анастасия Фартыгина