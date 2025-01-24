Минниханов: есть нарекания к скорости СМС-оповещений об атаках БПЛА в Татарстане

Фото: Мария Зверева

Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил о наличии проблем со своевременностью получения СМС-оповещений об атаках беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом он заявил на итоговом заседании коллегии Министерства цифрового развития Татарстана.

Минниханов отметил необходимость обеспечения безопасности промышленных и гражданских объектов, а также более эффективной координации с силовыми органами и единым национальным центром противодействия БПЛА.

— Нарекания есть по времени получения СМС-оповещения. Здесь и МЧС, и Министерству цифрового развития надо посмотреть, как сделать так, чтобы эта работа была более четкой, — подчеркнул Минниханов.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что домофоны будут включены в систему оповещения населения о чрезвычайных ситуациях в России, но не заменят основные каналы, такие как радио— и телевещание.

Рената Валеева