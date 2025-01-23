Краснодарский край получит до 1,5 млрд рублей на ликвидацию последствий разлива мазута

Фото: Маргарита Головатенко

Правительство России выделит до 1,5 млрд рублей Краснодарскому краю на возмещение расходов, связанных с ликвидацией последствий разлива мазута. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов на совещании у президента Владимира Путина.

— Буквально сегодня на заседании правительства принято решение выделить Краснодарскому краю до 1,5 млрд рублей, чтобы регион мог возместить свои расходы, — заявил Козлов.

Средства будут направлены на компенсацию затрат, понесенных регионом в ходе аварийно-спасательных работ, а также на перевозку замазученного грунта на временную площадку для хранения и обезвреживания отходов.

Напомним, что 15 декабря в Керченском проливе во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате аварии в море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов.

Рената Валеева