Росреестр: татарстанцы чаще всего дарят земельные участки

Фото: Максим Платонов

Росреестр Татарстана подвел итоги 2024 года, сообщив, что наиболее распространенным объектом дарения среди жителей республики стали земельные участки. Всего по договорам дарения было зарегистрировано 51 156 прав, сообщили «Реальному времени» в ведомстве.

Согласно данным Росреестра, в прошлом году татарстанцы чаще всего дарили именно земельные участки: было зарегистрировано более 24,5 тысячи прав на такие объекты. На втором месте по популярности — жилые помещения (квартиры), на которые пришлось порядка 20,7 тысячи зарегистрированных прав. Третью строчку рейтинга заняли индивидуальные жилые дома, на которые было оформлено свыше 4,7 тысячи прав дарения.

Нежилые помещения также передавались в дар, однако гораздо реже. На такие объекты было зарегистрировано 1 162 права.

В Казани ситуация несколько отличается: чаще всего дарятся именно квартиры — зарегистрировано 8 221 право. На втором месте по популярности — земельные участки (2 880 прав). Далее следуют индивидуальные жилые дома (760 прав) и нежилые помещения (642 права).



Рената Валеева