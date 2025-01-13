Перасович: «Победа над «Уралмашем» стала результатом отличной защиты»

Фото: Мария Зверева

Главный тренер баскетбольного клуба УНИКС Велимир Перасович прокомментировал победу своей команды над «Уралмашем», отметив, что ключевым фактором успеха стала отличная игра в обороне.

— Прежде всего, поздравляю своих игроков. Мы провели хорошую игру против очень талантливой команды. «Уралмаш» — один из клубов, который может преподнести сюрприз в сезоне и в плей-офф, — заявил Перасович на пресс-конференции после матча. Он подчеркнул, что у «Уралмаша» есть качество и сильные игроки, способные обыграть любого соперника.

По словам Перасовича, УНИКС продемонстрировал отличные навыки в обороне, компенсировав проигрыш в подборах большим количеством перехватов, что позволило команде получить легкие броски.

Перасович отметил, что команда находится в хорошем настроении после девяти побед подряд, но напомнил, что сезон длинный и сложный, поэтому необходимо быть готовыми к любым трудностям.

Тренер УНИКСа также упомянул неудачное начало сезона, когда команда проиграла пять игр сильным соперникам, и отметил, что критика помогла найти выход из ситуации. «Очевидно, что все хотят быть в отличной форме перед плей-офф, но иногда нужно особенно постараться, чтобы одержать победу в равной борьбе», — сказал Перасович.

Несмотря на то, что ДеВон Акун-Перселл набрал 25 очков, тренер не стал выделять индивидуальные выступления.

— Наша задача — создать команду, которая получает удовольствие от игры в обороне, помогая друг другу. Такова наша философия, — заключил Велимир Перасович.

Рената Валеева