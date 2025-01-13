МЧС объявило об отбое опасности атаки беспилотниками в Татарстане
МЧС сообщило, что в Татарстане объявлен отбой атаки беспилотными воздушными судами. Сообщение появилось в приложении министерства.
В случае возникновения ЧС или необходимости обращения за помощью жители могут позвонить по телефону экстренных служб 112.
Напомним, в 06.00 ведомство объявило о возможной угрозе атаки БПЛА.
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