МЧС объявило отбой атаки беспилотников в Татарстане
В экстренном сообщении МЧС сообщили, что в Татарстане объявлен отбой атаки беспилотными воздушными судами.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации или необходимости обращения за помощью жители могут позвонить по телефону экстренных служб 112.
Ранее МЧС объявило о возможной угрозе атак беспилотными воздушными судами в Татарстане и призвало жителей соблюдать осторожность.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.