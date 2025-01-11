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МЧС объявило отбой атаки беспилотников в Татарстане

19:26, 11.01.2025
МЧС объявило отбой атаки беспилотников в Татарстане
Фото: предоставлено МЧС России

В экстренном сообщении МЧС сообщили, что в Татарстане объявлен отбой атаки беспилотными воздушными судами.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации или необходимости обращения за помощью жители могут позвонить по телефону экстренных служб 112.

Ранее МЧС объявило о возможной угрозе атак беспилотными воздушными судами в Татарстане и призвало жителей соблюдать осторожность.

Анастасия Фартыгина

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