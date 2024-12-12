В Советском районе Казани до завтрашнего утра аварийно отключили воду

Фото: Динар Фатыхов

В Советском районе Казани на улице Н. Ершова случилась авария на водопроводе. По предварительным данным, водоснабжение будет восстановлено к утру завтрашнего дня. Об этом сообщили в пресс-службе района.

Без воды остались дома:

Н. Ершова, 57а, 55, 55а, 55б, 57г, 49а, к.1, 49в, 49б, 49г, 49д, 55, к.1, 53, 51, 47 (многоквартирные дома);

Н. Ершова, 63, 61, 57, 55е, 49е, 35а, 31в, 31 (КГАСУ) (административные здания);

Галеева, 4, 6, 8, 10, 8а, к.1, 8а, к.2, 8а, к.3, 8а, к.4, 16, 3, 5 (многоквартирные дома);

Галеева, 4а, 12, 11а, 9, 3а (детский сад и колледж);

Гвардейская 9, 9а (многоквартирные дома);

Сеченова, 3,7, 11, 5 (многоквартирные дома);

Сеченова, 3а, 13, 13а, 15, 19, 21 (административные здания);

П. Алексеева, 7а, 7, 3 (многоквартирные дома), 3, 3, к.1 — административные здания, 40;

Искра, 1, 3 (многоквартирные дома), 4 (административное здание), 49 ак.1 (психиатрическая клиника);

Галеева, 11 (неврологическая клиника);

Сеченова, 6 (наркологический диспансер).

Напомним, в понедельник в нескольких домах Советского района отключили холодное водоснабжение. Неудобства связаны с аварией на водопроводе по улицам Аделя Кутуя и Гвардейской.

Дарья Пузикова