В России могут ввести спецрежим IT-расходов госорганов

Фото: Реальное время

Минцифры России предлагает ввести спецрежим IT-расходов госорганов и сформировать их реестр. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Проект предполагает траты на информационные технологии, куда входят покупка оборудования и программного обеспечения для работы с ИКТ, а также финансовая помощь автономным и бюджетным организациям для выполнения функций госорганов.

Также предусмотрены субсидии для развития ГИС для госкорпораций и публично-правовых компаний.

— Проектом постановления предусматривается введение специального режима IT-расходов государственными органами из средств соответствующего бюджета бюджетной системы РФ, формирование реестра IT-расходов, — говорится в пояснительной записке.

Напомним, для проверки искусственного интеллекта на содержание угроз безопасности российское правительство разработает новое программное обеспечение. Тестировать его планируется с помощью ИИ, обученного на государственных данных. Как в разговоре с «Реальным временем» заявили эксперты, идея чревата многими рисками. Подробнее — в материале.

Дарья Пузикова