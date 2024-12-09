Большинство россиян планируют экономить на новогодних праздниках

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Около 72% россиян планируют экономить на новогодних праздниках. Экономия коснется прежде всего подарков себе (23%), поездок (19%) и развлечений (12%). Меньше всего респонденты готовы сократить расходы на праздничный стол (8%) и подарки близким (10%), сообщает «Газета.ру» со ссылкой на опрос Summit Group.

Ожидаемые расходы на новогодние праздники:

более 50 тысяч рублей — 32% респондентов,

31—50 тысяч — 21%,

21—30 тысяч — 29%,

менее десяти тысяч — 17%.

Большинство опрошенных (65%) планируют встретить Новый год дома. В опросе приняли участие 1 500 человек. Отдельный опрос финансового маркетплейса «Сравни» показал, что 82% россиян тратят зарплату на новогодний стол и подарки, а 11% — берут кредит на празднование.

Рената Валеева