Казань попала в топ-10 городов с наибольшим ростом объемов нового жилья в 2024 году
Согласно данным «Пульса продаж новостроек», в 2024 году в российских миллионниках планируется введение в эксплуатацию более 19,5 млн квадратных метров нового жилья, что соответствует объемам ввода, зафиксированным в мегаполисах в 2023 году. В частности, в Казани запланирован ввод 480 тыс. квадратных метров жилья, что на 7% больше по сравнению с прошлым годом, когда в городе было построено около 440 тыс. квадратных метров.
Казань попала в десятку городов с наибольшим ростом объемов нового жилья в этом году. Среди лидеров по объему ввода новостроек также оказались Москва (6,6 млн кв.м), Санкт-Петербург (3 млн кв.м), Краснодар (2,2 млн кв.м), Екатеринбург (1,4 млн кв.м) и Новосибирск (1 млн кв.м).
Различные миллионники показывают значительный рост объемов новостроек: Омск построил 170 тыс. квадратных метров, что на 73% больше, чем в прошлом году; Волгоград увеличил объем строительства на 28%, достигнув 460 тыс. квадратных метров; Новосибирск увеличил этот показатель на 12% до 1 млн квадратных метров. Москва заняла четвертое место с вводом 6,6 млн квадратных метров (+11% за год), а Казань замкнула пятерку с 480 тыс. квадратных метров (+7% за год).
По данным «Яндекс Недвижимости», в ноябре средняя цена квадратного метра в новостройках в крупнейших российских городах составила 172 тыс.рублей, при этом объем предложения увеличился на 1%. В 13 из 16 мегаполисов был зафиксирован рост медианной цены квадратного метра, что связано с выходом на рынок большего числа ликвидных одно— и двухкомнатных квартир.
Объемы ввода новостроек в городах-миллионниках в 2023–2024 годах:
Город
Объем ввода кв.м в 2023 году
Объем ввода кв.м в 2024 году
Динамика в % 2023-2024
Москва
5,9 млн
6,6 млн
11%
Санкт-Петербург
3,1 млн
3 млн
-4%
Краснодар
2,1 млн
2,2 млн
2%
Екатеринбург
1,5 млн
1,4 млн
-2%
Ростов-на-Дону
940 тыс.
760 тыс.
-20%
Новосибирск
920 тыс.
1 млн
12%
Красноярск
830 тыс.
680 тыс.
-18%
Уфа
780 тыс.
610 тыс.
-21%
Воронеж
760 тыс.
650 тыс.
-14%
Нижний Новгород
530 тыс.
380 тыс.
-29%
Пермь
520 тыс.
430 тыс.
-16%
Самара
480 тыс.
490 тыс.
3%
Казань
440 тыс.
480 тыс.
7%
Волгоград
360 тыс.
460 тыс.
28%
Челябинск
340 тыс.
250 тыс.
-27%
Омск
100 тыс.
170 тыс.
73%
Напомним, что в Татарстане по состоянию на 7 декабря полностью выполнен план по вводу жилья — введено 3,2 млн квадратных метров. Об этом сегодня на совещании сообщил глава минстроя республики Марат Айзатуллин.
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