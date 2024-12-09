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Казань попала в топ-10 городов с наибольшим ростом объемов нового жилья в 2024 году

10:20, 09.12.2024
Казань попала в топ-10 городов с наибольшим ростом объемов нового жилья в 2024 году
Фото: Динар Фатыхов

Согласно данным «Пульса продаж новостроек», в 2024 году в российских миллионниках планируется введение в эксплуатацию более 19,5 млн квадратных метров нового жилья, что соответствует объемам ввода, зафиксированным в мегаполисах в 2023 году. В частности, в Казани запланирован ввод 480 тыс. квадратных метров жилья, что на 7% больше по сравнению с прошлым годом, когда в городе было построено около 440 тыс. квадратных метров.

Казань попала в десятку городов с наибольшим ростом объемов нового жилья в этом году. Среди лидеров по объему ввода новостроек также оказались Москва (6,6 млн кв.м), Санкт-Петербург (3 млн кв.м), Краснодар (2,2 млн кв.м), Екатеринбург (1,4 млн кв.м) и Новосибирск (1 млн кв.м).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Различные миллионники показывают значительный рост объемов новостроек: Омск построил 170 тыс. квадратных метров, что на 73% больше, чем в прошлом году; Волгоград увеличил объем строительства на 28%, достигнув 460 тыс. квадратных метров; Новосибирск увеличил этот показатель на 12% до 1 млн квадратных метров. Москва заняла четвертое место с вводом 6,6 млн квадратных метров (+11% за год), а Казань замкнула пятерку с 480 тыс. квадратных метров (+7% за год).

По данным «Яндекс Недвижимости», в ноябре средняя цена квадратного метра в новостройках в крупнейших российских городах составила 172 тыс.рублей, при этом объем предложения увеличился на 1%. В 13 из 16 мегаполисов был зафиксирован рост медианной цены квадратного метра, что связано с выходом на рынок большего числа ликвидных одно— и двухкомнатных квартир.

Объемы ввода новостроек в городах-миллионниках в 2023–2024 годах:

Город

Объем ввода кв.м в 2023 году

Объем ввода кв.м в 2024 году

Динамика в % 2023-2024

Москва

5,9 млн

6,6 млн

11%

Санкт-Петербург

3,1 млн

3 млн

-4%

Краснодар

2,1 млн

2,2 млн

2%

Екатеринбург

1,5 млн

1,4 млн

-2%

Ростов-на-Дону

940 тыс.

760 тыс.

-20%

Новосибирск

920 тыс.

1 млн

12%

Красноярск

830 тыс.

680 тыс.

-18%

Уфа

780 тыс.

610 тыс.

-21%

Воронеж

760 тыс.

650 тыс.

-14%

Нижний Новгород

530 тыс.

380 тыс.

-29%

Пермь

520 тыс.

430 тыс.

-16%

Самара

480 тыс.

490 тыс.

3%

Казань

440 тыс.

480 тыс.

7%

Волгоград

360 тыс.

460 тыс.

28%

Челябинск

340 тыс.

250 тыс.

-27%

Омск

100 тыс.

170 тыс.

73%

Напомним, что в Татарстане по состоянию на 7 декабря полностью выполнен план по вводу жилья — введено 3,2 млн квадратных метров. Об этом сегодня на совещании сообщил глава минстроя республики Марат Айзатуллин.

Анастасия Фартыгина

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