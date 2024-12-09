Казань попала в топ-10 городов с наибольшим ростом объемов нового жилья в 2024 году

Фото: Динар Фатыхов

Согласно данным «Пульса продаж новостроек», в 2024 году в российских миллионниках планируется введение в эксплуатацию более 19,5 млн квадратных метров нового жилья, что соответствует объемам ввода, зафиксированным в мегаполисах в 2023 году. В частности, в Казани запланирован ввод 480 тыс. квадратных метров жилья, что на 7% больше по сравнению с прошлым годом, когда в городе было построено около 440 тыс. квадратных метров.

Казань попала в десятку городов с наибольшим ростом объемов нового жилья в этом году. Среди лидеров по объему ввода новостроек также оказались Москва (6,6 млн кв.м), Санкт-Петербург (3 млн кв.м), Краснодар (2,2 млн кв.м), Екатеринбург (1,4 млн кв.м) и Новосибирск (1 млн кв.м).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Различные миллионники показывают значительный рост объемов новостроек: Омск построил 170 тыс. квадратных метров, что на 73% больше, чем в прошлом году; Волгоград увеличил объем строительства на 28%, достигнув 460 тыс. квадратных метров; Новосибирск увеличил этот показатель на 12% до 1 млн квадратных метров. Москва заняла четвертое место с вводом 6,6 млн квадратных метров (+11% за год), а Казань замкнула пятерку с 480 тыс. квадратных метров (+7% за год).

По данным «Яндекс Недвижимости», в ноябре средняя цена квадратного метра в новостройках в крупнейших российских городах составила 172 тыс.рублей, при этом объем предложения увеличился на 1%. В 13 из 16 мегаполисов был зафиксирован рост медианной цены квадратного метра, что связано с выходом на рынок большего числа ликвидных одно— и двухкомнатных квартир.

Объемы ввода новостроек в городах-миллионниках в 2023–2024 годах:

Город Объем ввода кв.м в 2023 году Объем ввода кв.м в 2024 году Динамика в % 2023-2024 Москва 5,9 млн 6,6 млн 11% Санкт-Петербург 3,1 млн 3 млн -4% Краснодар 2,1 млн 2,2 млн 2% Екатеринбург 1,5 млн 1,4 млн -2% Ростов-на-Дону 940 тыс. 760 тыс. -20% Новосибирск 920 тыс. 1 млн 12% Красноярск 830 тыс. 680 тыс. -18% Уфа 780 тыс. 610 тыс. -21% Воронеж 760 тыс. 650 тыс. -14% Нижний Новгород 530 тыс. 380 тыс. -29% Пермь 520 тыс. 430 тыс. -16% Самара 480 тыс. 490 тыс. 3% Казань 440 тыс. 480 тыс. 7% Волгоград 360 тыс. 460 тыс. 28% Челябинск 340 тыс. 250 тыс. -27% Омск 100 тыс. 170 тыс. 73%

Напомним, что в Татарстане по состоянию на 7 декабря полностью выполнен план по вводу жилья — введено 3,2 млн квадратных метров. Об этом сегодня на совещании сообщил глава минстроя республики Марат Айзатуллин.



Анастасия Фартыгина