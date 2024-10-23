Минобороны России и Белоруссии утвердили план военного сотрудничества

Фото: Максим Платонов

Министерства обороны России и Белоруссии согласовали план сотрудничества, включающий более 160 совместных мероприятий. Об этом сообщил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин по итогам заседания совместной коллегии в Минске. Об этом сообщает РИА «Новости».



Хренин подчеркнул, что утвержденный план станет основой для дальнейшего развития военного сотрудничества между двумя странами.

На совместной коллегии министерств обороны стран в Минске были определены перспективы развития двустороннего военного сотрудничества. Об этом сообщил глава белорусского минобороны Виктор Хренин.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— В итоге четко определены перспективы развития российско-белорусского военного сотрудничества, — заявил министр, подводя итоги заседания.

Хренин выразил уверенность в том, что «успешное выполнение всех запланированных мероприятий позволит и впредь укреплять обороноспособность Союзного государства».



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Анастасия Фартыгина