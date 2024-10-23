В Госдуме сообщили об интересе к открытию в России филиалов китайских банков

Несколько китайских банков выразили интерес к открытию филиалов в России, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Подобные сигналы поступают и из Вьетнама.

Аксаков отметил, что интерес со стороны китайских банков проявляется не только в разговорах, но и в официальных запросах.

— Несколько кредитных организаций, не самых крупных, но заинтересованных в России, хотят открыть здесь филиал, — рассказал он.

По словам Аксакова, интерес к России со стороны иностранных банков обусловлен развитием российской экономики и возможностью получения прибыли.

Напомним, этим летом в России приняли закон, который позволяет иностранным банкам открывать филиалы в РФ.

Анастасия Фартыгина