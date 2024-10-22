«Западные дипломаты по сравнению с Лавровым — мальчишки рядом со взрослым человеком»
Бывший член британского парламента Джордж Гэллоуэй, приехавший на саммит БРИКС, высоко оценил работу министра иностранных дел России
Бывший член британского парламента Джордж Гэллоуэй, приехавший на саммит БРИКС, высоко оценил работу министра иностранных дел Росси в эфире Russia Today.
— Западные дипломаты по сравнению с Лавровым на международной арене — мальчишки рядом со взрослым человеком. Его стиль напоминает о прежних временах, когда даже такие люди, как отвратительный мне Киссинджер, были несомненными мастерами искусства дипломатии. Теперь же никто и не упоминает слово «дипломатия» — как и слово «мир», — отметил он.
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