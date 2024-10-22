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«Западные дипломаты по сравнению с Лавровым — мальчишки рядом со взрослым человеком»

14:44, 22.10.2024 Сюжет:  XVI саммит БРИКС в Казани

Бывший член британского парламента Джордж Гэллоуэй, приехавший на саммит БРИКС, высоко оценил работу министра иностранных дел России

«Западные дипломаты по сравнению с Лавровым — мальчишки рядом со взрослым человеком»
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Бывший член британского парламента Джордж Гэллоуэй, приехавший на саммит БРИКС, высоко оценил работу министра иностранных дел Росси в эфире Russia Today.

— Западные дипломаты по сравнению с Лавровым на международной арене — мальчишки рядом со взрослым человеком. Его стиль напоминает о прежних временах, когда даже такие люди, как отвратительный мне Киссинджер, были несомненными мастерами искусства дипломатии. Теперь же никто и не упоминает слово «дипломатия» — как и слово «мир», — отметил он.

Дарья Беззубова

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