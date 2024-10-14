Казанцы рассказали, какие районы столицы Татарстана считают наиболее безопасными

Фото: Динар Фатыхов

Самым безопасным районом Казани горожане считают Вахитовский. Также доверие им внушают Советский и Приволжский районы. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического агентства «ПромРейтинг».

Рейтинг безопасности районов Казани был создан на основе ответов пользователей соцсетей. Чаще всего горожане называли Вахитовский (27,8% ответов), Советский (13,2%), Приволжский (10,7%), Ново-Савиновский (10,1%). Реже выбирали Московский (7,0%), Кировский (3,9%), Авиастроительный (3,4%). Почти каждый четвертый респондент — 23,9% — затруднился дать ответ.

Вахитовский район стал и самым популярным местом для ночных прогулок. Решились бы пройтись в нем 47,2% опрошенных. В Советский или Ново-Савиновский районы отправились бы 24,4% и 23,3% горожан соответственно. Каждый пятый — 20,2% — выбрал бы Московский. Прогулку по Авиастроительному и Кировскому районам предпочли бы по 6,5% и 7,0% респондентов.

Подробнее о том, в каких условиях жители мегаполиса ощущают себя в безопасности, как отличаются их представления от реальной статистики криминальных сводок и как на репутацию района влияет его история, — в статье спецпроекта «Реального времени» и аналитического агентства «ПромРейтинг».